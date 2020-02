Insolvências aumentam 18,6% em janeiro de 2020

O número de insolvências aumentou 18,6% em janeiro de 2020, face ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o barómetro da Informa D&B. Este aumento vem contrariar uma tendência de queda, que se verificava desde 2013. Os dados de 2019 já haviam indicado uma desaceleração deste número, prenunciando as alterações que agora se vieram a confirmar.

Segundo o relatório, os serviços empresariais e agricultura e outros recursos naturais são os únicos setores que não registam uma subidas das insolvências. Apesar de uma subida muito reduzida (+2%) as Indústrias são o setor com mais casos de novas insolvências (52).

Entre os distritos mais representativos em número de empresas, Lisboa, Setúbal e Aveiro registam um crescimento nas novas insolvências. Pelo contrário, Porto e Faro têm menos insolvência que em janeiro de 2019.

Os encerramentos de empresas têm uma redução também muito acentuada em todos os setores. No primeiro mês de 2020 encerraram menos 43,2% de empresas do que no período homólogo.

O mês de janeiro de 2020 registou ainda a criação de 5 174 novas empresas, um recuo de 21% face ao mesmo período de 2019, que tinha sido o mês com mais nascimentos nos últimos 10 anos. De acordo com o barómetro da Informa D&B, esta quebra acentuada no nascimento de empresas é transversal a todos os setores de atividade, com exceção dos transportes, onde nasceram mais 17,3% de empresas que em janeiro de 2019.