Whitney Houston tinha menos 11 dentes quando foi encontrada morta

Foram revelados novos dados sobre a autópsia ao corpo de Whitney Houston, que foi encontrada morta, no dia 11 de fevereiro de 2012, numa banheira de um quarto de hotel em Los Angeles.

Segundo documentos obtidos pelo jornal britânico Daily Mirror, a artista de 48 anos tinha uma das suas artérias 60% bloqueada, visto sofrer de uma doença cardíaca. Além disso, a intérprete da musica I Will Always Love You tinha o corpo coberto de cicatrizes, ferimentos e marcas.Um dos factos mais chocantes, revelados pela autopsia, é que a artista tinha menos 11 dentes, algo que disfarçava através de uma prótese dentária.

Os especialistas concluíram que tanto as marcas no corpo como a falta de de dentição foram consequências dos muitos anos de consumo de droga da cantora.

As autoridades consideraram como causa oficial de morte um afogamento acidental, uma consequência devido ao consumo de cocaína antes da sua morte. No relatório sublinham que a doença cardíaca da cantora tambem teve relevância.