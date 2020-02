Cláudio Ramos fala sobre mudança para a TVI

… A mudança é necessária, muitas vezes urgente, para que os olhos que humedecem com ela, humedeçam da alegria de ver escrever outra história, para que o corpo que treme de ansiedade passe a tremer da vontade de recomeçar, para que o coração que agora está apertado e ansioso volte a sentir o orgulho estampado na alma pela escolha feita. Na hora da mudança, acredito que não é só a mim que o corpo treme, até porque como li há algum tempo ‘a única coisa constante em cada um de nós é a mudança’ #euclaudio #claudioramos

