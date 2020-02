Coronavírus cancela World Mobile Congress 2020 em Barcelona

O Mobile World Congress 2020, agendado para Barcelona, entre os dias 24 e 27 deste mês, foi cancelado devido ao surto do coronavírus.

A realização da maior feira internacional de tecnologia no segmento móvel estava em risco depois de várias empresas terem anunciado, ao longo dos últimos dias, que não iriam marcar presença devido ao risco de contágio e às restrições de viagens associadas. Empresas como a o o Facebook, Sony, Amazon, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange ou Nokia já tinham garantido que não iriam participar na edição deste ano.

A organização reuniu-se esta quarta-feira de urgência com as autoridades de saúde espanholas, num encontró que durou seis horas, e onde se decidiu não avançar com a realização do evento.

Em comunicado, a organização refere que aA preocupação global em torno do surto do novo coronavírus, as preocupações associadas às viagens e outras circunstâncias associadas, fazem com que seja impossível que a GSMA mantenha a realização do evento”. “A GSMA e os seus parceiros na cidade vão continuar a trabalhar em uníssono e a colaborar para preparar o Mobile World Congress Barcelona 2021”, lê-se na nota. Esta será a primeira vez em 33 anos de história que o evento nao se realiza.