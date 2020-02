Centro hospitalar averigua morte de homem em Lamego após seis horas de espera nas urgências

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) anunciou, esta quarta-feira, que vai averiguar as circunstâncias em que morreu um homem, de 65 anos, na passada segunda-feira, depois de ter estado seis horas à espera para ser atendido no Hospital de Lamego.

Em comunicado, o CHTMAD refere que, na segunda-feira, "a afluência ao serviço de urgência da unidade de Lamego foi excecionalmente alta, quando comparada com os dias anteriores". O homem “teve um agravamento do estado clínico” e foi “assistido no local e encaminhado para a sala de emergência”, onde acabou por morrer.

Na mesma nota, o CHTMAD explica que nesse dia foram atendidos 128 doentes, entre as 08h00 e as 20h00, e que 116 receberam a pulseira amarela ou laranja na triagem.

Recorde-se que o Correio da Manhã avançou que o homem morreu, nos braços da esposa, depois de seis horas à espera nas urgências daquela unidade hospitalar. A família está revoltada e acusa o hospital de negligência médica.

Segundo o mesmo jornal, o homem tinha uma doença pulmonar e precisava de uma bomba de oxigénio.