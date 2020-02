"No Benfica, de repente tornei-me no terceiro guarda-redes"

Bruno Varela disse que estava numa “situação difícil no Benfica. Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, o guarda-redes recordou a etapa complicada que viveu ao serviço dos encarnados antes de rumar ao Ajax, a título de empréstimo.

"Estava numa situação difícil no Benfica e, de repente, tornei-me no terceiro guarda-redes. Com o Ajax está ativamente na luta pelo campeonato, pela taça e pela Liga dos Campeões, pareceu-me melhor sair e ser suplente do que ficar [no Benfica]", explicou o guarda-redes.

Embora tenha poucas oportunidades no Ajax, Bruno Varela, de 25 anos, não vê qualquer problema.

"Sou o substituto do Onana e não há nenhum problema com isso. O plano era competir com ele por um lugar", disse.