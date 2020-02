FC Porto marca encontro com Benfica na final da Taça de Portugal

Depois do empate a uma bola no Fontelo, o FC Porto recebeu e venceu, por 3-0, o Académico de Viseu, no jogo da 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal, garantindo desta forma o acesso à final do Jamor.

No Dragão, Alex Telles abriu o marcador, aos 19 minutos, de grande penalidade. Já na segunda metade, Zé Luís aumentou a vantagem (64') e, aos 72', foi Sérgio Oliveira a selar o resultado final em 3-0.

O FC Porto marca desta forma encontro com o Benfica na final da prova rainha do futebol português. Os encarnados apuraram-se, recorde-se, na terça-feira para o jogo derradeiro depois de eliminar o Famalicão nas meias.