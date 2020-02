O comentário de Jesus que gerou polémica no Brasil | VÍDEO

Apesar de ser um dos homens mais adorados do Brasil, Jorge Jesus não deixa de ser criticado pelas suas palavras. Depois de o Flamengo ter vencido o Fluminense, por 3-2, esta quarta-feira, qualificando-se para o final do campeonato carioca, o ténico português disse, após o jogo, que esta vitória era muito mais importante para o Fluminense do que para o Flamengo que se encontra "noutro patamar e a lutar por outros títulos".

Rapidamente o comentário de Jesus começou a ser criticado. O português foi apelidado de "arrogante" e "soberbo" não só pelos internautas mas também por comentadores televisivos, como Fábio Sormani.