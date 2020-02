Zidane escapa sem ferimentos de um acidente de carro... mas não sem uma selfie

Quando se apercebeu que quem tinha batido no seu carro era Zinedine Zidane, Ignácio Fernández ficou em êxtase e nem quis saber dos estragos feitos à sua viatura.

Zinedine Zidane teve um acidente de carro, em frente ao centro de estágios do Real Madrid, este sábado. O treinador francês não ficou lesionado nem o indivíduo que seguia na outra viatura. No entanto, a história acabou por terminar de uma forma caricata.

Quando se apercebeu que quem tinha batido no seu carro era Zinedine Zidane, Ignácio Fernández ficou em êxtase e nem quis saber dos estragos feitos à sua viatura. Quando viu que era o ex-futebolista o outro condutor ficou com a "certeza de que iria ficar tudo bem e com o carro arranjado", disse, em declarações à Radio Marca.

"Ainda dei o meu número a ele, mas ele não me deu o dele, como seria natural", disse Ignacio Fernández. O cidadão galego pediu ainda a Zidane que tirasse uma selfie consigo para que todos acreditassem nele quando este contasse o episódio.