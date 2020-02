Ângelo Rodrigues partilha primeira fotografia em calções de banho depois de infeção

Deixa que eu te fale mais do que as minhas cicatrizes. O mar gelado onde habitualmente molhamos o dedo mindinho e nos perguntamos se estamos de facto em Portugal ou na Gronelândia tem 3% de sal. O Mar Morto ganha fácil esta concentração com 30% - quase tanto quanto o Estado me rouba todos os meses. Batatas fritas do McDonald’s, croquetes e pastéis de bacalhau competem na mesma categoria deste este Mar: pesos pesados de sal grosso. Foi aqui que o @tio.jel se veio demolhar e conhecer os seus ancestrais. É que isto com azeite e alho dá um refogado que é uma delícia. • Sabia que por aqui havia uma tal de “crystal salt beach”, onde ondas petrificadas de sal têm a densidade de glaciares de caninos afiados. O Google estava com uma forte enxaqueca, confuso e impreciso. Eu procurava aquelas coordenadas como o marido possessivo que fuça provas nos chats do Whatsapp e Instagram da mulher para ver se esta o engana com o ex. • Procurei a localização exacta da praia com a mesma vontade que o Johnny Depp encontra um tesouro enquanto usa esta desculpa para pintar os olhos de preto. Eu era o pirata do norte da Jordânia e senhor destas águas. • Estas línguas de sal são como beijos de amantes. E o Tripadvisor é como Ronaldo a marcar penáltis, não falha. [continua amanhã] ______________________________________________________________ #travel #wanderlust #serendipity #backpacker #solotravel #jordan #deathsea #marmorto

