PAN quer alterar regras de nomeação do governador do BdP

O PAN quer alterar as regras de nomeação do governador do Banco de Portugal. André Silva anunciou, ontem, que o partido vai apresentar um projeto de lei para aumentar a responsabilidade do Parlamento na nomeação do governador.

O partido quer que passe a ser necessário um parecer da AR. Atualmente, o governador é nomeado pelo Governo.

O PAN defende ainda que deve existir “um período de nojo que impeça a ocupação do cargo de governador do Banco de Portugal por pessoas que nos últimos anos tenham desempenhado funções no setor bancário ou certos cargos políticos”.

O diploma foi anunciado numa altura em que está a ser contestada uma eventual ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal.