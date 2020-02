Marcelo Rebelo de Sousa viaja hoje para Nova Deli em visita de Estado

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, chega esta quinta-feira a Nova Deli, na Índia, onde está até domingo para uma visita de Estado ao país, durante a qual também vai visitar Mumbai e Goa.

De acordo com a Lusa, Marcelo tem chegada prevista a Nova Deli para as 19h55 locais, 14h25 em Lisboa. Esta sexta-feira vai reunir-se com o presidente da República da Índia, Ram Nath Kovind, e com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O objetivo da visita de Estado é dar seguimento ao estreitamento de relação impulsionado por António Costa, primeiro-ministro português, e o primeiro-ministro indiano.

As relações históricas entre Portugal e Índia tiveram início há mais de 500 anos, quando o navegador Vasco da Gama chegou ao subcontinente, em 1498.

Esta será a 17ª visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa e a segunda na Ásia. No ano passado esteve na República Popular da China.