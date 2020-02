Bruxelas prevê crescimento em Portugal de 2% em 2019 e 1,7% em 2020

A Comissão Europeia publicou esta quinta-feira as previsões de crescimento para a economia portuguesa, mantendo as estimativas divulgadas em novembro. Os economistas de Bruxelas estimam que a economia em Portugal tenha crescido 2% em 2019, devendo a desacelerar para os 1,7%, em 2020 e 2021.

“Estima-se que o crescimento económico tenha sido de 2% em 2019 e projeta-se que seja de 1,7% tanto em 2020, como em 2021" lê-se no relatório das Previsões Intercalares de Inverno, da Comissão Europeia.

Estas previsões superam as estimativas do Governo português para 2019 (que aponta para um crescimento de 1,9%), mas fica abaixo da previsão inscrita no Orçamento do Estado para 2020, onde o crescimento do PIB português previsto é de 1,9%.

Ainda assim, as estimativas da Comissão europeia apontam que a economia portuguesa cresça a um ritmo superior à da média da União Europeia (onde se prevê um crescimento de 1,4%) e da Zona Euro (1,2%). A economia de Malta está em destaque neste relatório, com um crescimento previsto de 4% para este ano.

As principais economias da União Europeia deverão crescer em 2020 a um ritmo mais lento que Portugal, com destaque para Espanha (1,6%), Alemanha (1,1), França (1,1%) e Itália (0,3%).