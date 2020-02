Mulher diz que foi explusa do Tinder por ser "demasiado atraente"

Holly Valentine afirma ter sido expulsa da aplicação de encontros Tinder por ser “demasiado atraente” para a plataforma e por a sua beleza extrema ter feito as pessoas inscritas na aplicação duvidar se esta era mesmo real.

Holly é uma modelo e viaja muito. Este estilo de vida impulsionou-a a criar uma conta no Tinder pois "adora conhecer pessoas novas de todo o mduno", afirma, em declarações ao jornal Mirror. Apesar de ter várias fotos provocadoras na sua conta oficial de Instagram, a mulher diz que as fotografias que colocou na aplicação não eram parecidas, visto ser uma mulher “tímida” no que toca a namoros.

Depois de se ter inscrito, ter colocado algumas imagens suas e ter feito match com algumas pessoas, Holly decidiu ver uma série. Horas depois, quando tentou voltar à aplicação tinha dezenas de mensagens a insinuarem que Holly tinha partilhado imagens falsas. "Tu provavelmente não és real "," porque é que uma rapariga como tu haveria de estar no Tinder?"," Porque é que não respondes!?!?”

Quando tentou responder às mensagens, a sua conta foi abaixo. Passadas algumas tentativas de entrar na conta, a modelo percebeu que tinha sido bloqueada pela aplicação e que tinha recebido os 80 euros que tinha pago pelo pacote mais caro da aplicação.