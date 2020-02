Carolina Deslandes partilha fotografia vestida de noiva e deixa seguidores entusiasmados

Carolina Deslandes esteve, esta quarta-feira, a experimentar vestidos de noiva e partilhou uma fotografia com o escolhido para o seu casamento.

A cantora está noiva de Diogo Clemente com quem tem três filhos, o casal nunca anunciou uma data oficial para o casamento. “Isto ainda é só uma maquete não o vestido final", disse. "Ps2: eu pedi autorização para tirar a fotografia", esclareceu ainda, visto estar um aviso no espelho a proibir fotografias e filmagens.

Os seguidores da cantora mostraram-se muito entusiasmados com a publicação e com a possibilidade do casamento da intérprete de Amor para a Vida Toda estar para breve.

Recorde-se que Carolina Deslandes e Diogo Clemente ficaram noivos em novembro do ano passado. "Vai ter um conceito diferente, mas muito divertido, que mostra bem a nossa personalidade e dinâmica de casal. Vou ser uma noiva como no dia a dia, com mais eyeliner e rímel. E vou de ténis, porque não me ajeito com saltos altos", disse a cantora na altura.