Jovem de 17 anos desaparecido em Óbidos

Último contacto de João Pedro foi na zona do Vau segundo a receção de sinal do seu telemóvel.

Um jovem de 17 anos, residente em Óbidos, está desaparecido há mais de 24 horas.

A corporação dos Bombeiros de Óbidos foi contactada esta quinta-feira de manhã para se juntar à GNR nas buscas pelo jovem, que desapareceu ontem.

Na sua página de Facebook, a corporação deixou um apelo à população com detalhes do jovem desaparecido.

"João Pedro Inácio Gonçalves, de 17 anos de idade, com cerca de 1,5 metros de altura, vestindo na ultima vez que foi visto, calças pretas e um casaco preto. O último contacto registado do jovem foi na zona do Vau, detetado pela antena de receção de sinal do seu telemóvel", lê-se no post.