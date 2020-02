Fátima Lopes recebe visita de Cláudio Ramos na TVI

Fátima Lopes foi uma das primeiras figuras públicas a reagir à transferência do apresentador para a TVI.

Fátima Lopes recebeu, esta quinta-feira, a visita de Cláudio Ramos e fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.

A apresentadora partilhou, no Instagram, uma fotografia no estúdio do seu programa da TVI, A Tarde é Sua, ao lado de Cláudio Ramos.

“O meu Cláudio já cá está”, escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que Cláudio Ramos é a mais recente contratação da estação de Queluz, para apresentar a nova edição do programa Big Brother. Fátima Lopes foi uma das primeiras figuras públicas a reagir à transferência do apresentador.

“Estou muito feliz com a vinda do Cláudio Ramos para a TVI. Sempre desejei que, um dia, isso pudesse acontecer. Há uma longa amizade entre nós e uma grande relação de confiança mútua. Bem-vindo, Cláudio! Estou mesmo feliz por ti”, escreveu na altura.