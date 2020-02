Carolina Patrocínio recorda dia em que soube da doença do sobrinho: “Fiquei gelada, sem pinga de sangue"

Irmã da apresentadora falou sobre a doença do filho Mateus, de sete anos.

Mariana Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, esteve esta quinta-feira no programa de Júlia Pinheiro, na SIC, e acabou por falar na doença do filho mais velho, que sofre de uma doença crónica e autoimune: Artrite Idiopática Juvenil.

A irmã da apresentadora explicou que Mateus, de sete anos, começou por se queixar de dores no joelho. "Começou a coxear. Ele próprio dizia que às vezes doía", disse, admitindo que inicialmente desvalorizou a situação.

Mais tarde, graças aos alertas da pediatra, Mariana acabou por levar Mateus a um especialista em reumatologia, que acabaria por fazer o diagnóstico.

"Percebi que era uma coisa crónica, grave, que ia acompanhá-lo para a vida e que poderia afetar a qualidade de vida", afirmou, revelando que o filho não pode fazer exercício físico e que, além de levar uma injeção todas as semanas, dorme com uma tala para não dobrar o joelho.

"Há a possibilidade de entrar em remissão, mas pode ter várias crises e aparecer noutra articulação. É uma incógnita (...) Fartei-me de chorar quando soube", recordou.

Carolina Patrocínio também esteve no programa para surpreender a irmã e admitiu que “é muito difícil ajudar” numa situação como esta. A apresentadora recordou ainda o momento em que a irmã lhe contou da doença do sobrinho.

“Lembro-me perfeitamente da Mariana me telefonar para os Açores, eu fiquei gelada, sem pinga de sangue porque a primeira palavra que eu retive foi doença autoimune. E acho que não há maior choque do que sentirmos que uma criança vai ter uma doença para a vida toda e as complicações que pode trazer”, afirmou, realçando depois que acredita na remissão clínica.

"Estou muito esperançosa que ele faça parte da estatística dos miúdos que entram em remissão porque ainda há essa possibilidade e é isso que eu rezo”, garantiu.