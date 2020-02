"A minha dupla nesta foto é a mulher que levou porrada do Brad Pitt"

The stunt girl doubling for me in this picture is @kimberlyshannonmurphystunts . The same girl Brad Pitt kicked the crap out of in an amazing action sequence in Once Upon a Time in Hollywood, a movie for which he won an Oscar this year. Without stunt performers we would have no Tarantino movies, no major franchises like Fast and Furious, Lethal Weapons, Mission Impossibles, James Bonds, John Wicks, DC and Marvel super hero movies, not to mention television shows like NCIS Los Angeles! These men and women not only risk their safety to entertain an audience but they also keep their actors safe by guiding them through a stunt. There are a few important categories missing from the Oscars but stunts is a major one. Its ridiculous that these men and women are not recognized for the value they bring to entertainment... Stunt coordinators, fighters, drivers, fallers, acrobats, divers, riggers, etc. You are loved and deserve to be recognized. There, that’s all. . A minha dupla nesta foto é a @kimberlyshannonmurphystunts A mesma mulher que levou porrada do Brad Pitt numa sequência de acção brilhante em Era Uma Vez em Hollywood, um filme para o qual Pitt ganhou o Oscar este ano. Sem duplos ou artistas de “stunts” não existiriam os filmes de Quentin Tarantino, não haveriam franchises como Fast and Furious, Lethal Weapon, Missão Impossível, James Bond, John Wick, os filmes de super heróis da DC e da Marvel, para não falar de séries televisivas como NCIS LA! Estes homens e estas mulheres não só arriscam o seu bem estar para nos entreterem mas também se certificam que os seus actores estão em segurança nas suas cenas de acção. Há várias categorias importantes que faltam nos Oscars, mas a categoria de Duplos é das mais importantes. É ridículo que não haja mais reconhecimento destes artistas que trazem tanto valor ao mundo do entretenimento. Coordenadores, lutadores, condutores, acrobatas, mergulhadores, preparadores. Etc. Vocês são adorados e merecem ter mais reconhecimento. Pronto, é isto. . #stunt #stuntwomen #stuntmen #oscars @ncisla #ncisla #onceuponatimeinhollywood #recognition #movies #tv #moviemagic #bradpitt #quentintarantino #bts

