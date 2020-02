Uma ano depois, astronauta reencontra-se com cadela | VÍDEO

Christina Koch foi a mulher que, até hoje, mais tempo passou no Espaço. A astronauta passou 328 dias a bordo da Estação Espacial Internacional.

Além de muitos amigos e familiares se terem mostrado felizes com o regresso de Christina, a sua melhor amiga de quatro patas, LBD, também se mostrou muito entusiasmada ao revê-la.

Koch partilhou um vídeo do reencontro, onde se pode ver o animal à janela, entusiasmado, a abanar a cauda quando percebe que a dona está a chegar. Quando a mulher abre a porta, LBD não consegue conter o seu entusiasmo ao rever a astronauta e demonstra-o entre saltos e beijos. "Não sei quem estava mais entusiasmado. Ainda bem que se lembra de mim depois de um ano!”, escreve Koch na publicação.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn