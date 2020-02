Tem um pórtico romano, três estufas, piscina, court de ténis e até um campo de golfe de nove buracos. É a última das grandes casas construídas pelos “czares de Hollywood” nas décadas de 1920 e 1930 ainda de pé e acaba de ser comprada por Jeff Bezos, o magnata fundador da Amazon. Os 165 milhões de dólares (cerca de 150 milhões de euros) pagos ao anterior proprietário, o empresário David Geffen, fazem dela, segundo o Wall Street Journal, a casa mais cara de sempre da exclusiva Beverly Hills e até do estado da Califórnia.

Embora já tenha duas mansões em Beverly Hills, Bezos andaria há algum tempo à procura, com a namorada, de uma residência naquela zona à altura da sua colossal fortuna. Encontrou-a agora nesta casa de mais de mil metros quadrados, mandada construir em estilo neoclássico, em 1937, por Jack L. Warner – um filho de imigrantes polacos que foi um dos quatro fundadores da Warner Bros. Por ali passaram lendas do cinema e do espetáculo como Errol Flynn, Howard Hughes, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra e Judy Garland. Nesses tempos, a biblioteca estava transformada em sala de projeção de cinema e havia uma bomba de gasolina na zona da garagem para alimentar a frota do proprietário.

“A porta de entrada abria para um átrio de duplo pé direito, admirável pelo extraordinário pavimento, com padrões executados numa variedade de madeiras”, descreve a Architectural Digest. Conta-se que parte do chão, aliás, seria feito com as tábuas que Napoleão pisou quando se declarou a Josefina.

A casa foi totalmente remodelada por David Geffen quando a adquiriu, em 1990. A compra, agora, por Bezos não passou despercebida aos políticos. Bernie Sanders, que é um dos mais fortes candidatos a defrontar Trump nas presidenciais, comentou ontem no Twitter: “13 mil milhões em 15 minutos”, escreveu, referindo-se a uma situação, há duas semanas, em que Bezos juntou esse valor à sua fortuna. “Pensem nisso e comparem com o sofrimento e a luta de milhões e milhões de americanos que vivem salário a salário”. Opatrão da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, parece estar agora a apostar forte no imobiliário:este ano já tinha comprado três apartamentos em Nova Iorque, no valor de 80 milhões de dólares.