Eintracht Frankfurt organiza encontro a Gonçalo Paciência no Dia dos Namorados

E há vídeo do encontro.

O clube Eintracht Frankfurt decidiu brincar com a data dos Dia dos Namorados e lançou um vídeo protagonizado por Gonçalo Paciênciaq e Timmy Chandler.

Os dois colegas dão "match" e têm um encontro com rosas, velas e muitos abraços e e beijos à mistura, no estádio do clube. O vídeo, partilhado na conta oficial de Twitter da equipa já gerou diversos comentários elogiosos à brincadeira e ao à vontade dos jogadores.