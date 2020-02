MAI ordena investigação à TAP depois de acusações do Governo venezuelano

O Governo português ordenou uma investigação à TAP, depois das acusações do Governo venezuelano à companhia aérea portuguesa.

"Face às declarações das autoridades venezuelanas referindo uma alegada falha de segurança num voo com origem em Lisboa, o Ministro da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a realização de uma averiguação para apuramento dos factos", anunciou o gabinete do Ministro da Administração Interna, em comunicado, esta sexta-feira de manhã.

Esta quinta-feira, a Venezuela acusou a TAP de "violar padrões internacionais" e de transportar explosivos, no voo de terça-feira, onde seguiam Juan Guaidó e o tio.

Segundo as autoridades internacionais a companhia aérea portuguesa ocultou a identidade de Juan Guaidó, líder da oposição, da lista de passageiros do voo para Caracas. Além disso, de acordo com as mesmas, o tio de Guaidó transportou consigo "lanternas de bolso táticas" com "substâncias químicas explosivas no compartimento da bateria" durante o voo.