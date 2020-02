Portugal é o terceiro país da União Europeia onde menos se casa

Chipre, Roménia e Lituânia são os países com o maior número de matrimónios.

Portugal está entre os países da União Europeia onde as pessoas se casam menos. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas do Eurostat, citado pela Lusa, Portugal está em terceiro lugar da lista, apresentando uma taxa de 3,4% por mil habitantes em 2018.

No que diz respeito ao matrimónio, Portugal é apenas ultrapassado por Itália, com 3,2%, e pelo Luxemburgo, com 3,1%, todos abaixo da média europeia, que foi de 4,4% em 2018, ano em que foram apresentados os resultados mais recentes.

A taxa em Portugal tem vindo a subir à medida que os anos vão passando. Em 2016, a taxa atingiu os 3,1% e em 2017 os 3,3%.

Onde se casa mais, recorde-se, é no Chipre, que regista uma taxa de 7,8%. A Roménia e a Lituânia surgem logo a seguir.