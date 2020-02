Britânico que votou pelo Brexit queixa-se de filas longas no aeroporto

Um cidadão britânico votou a favor do Brexit na altura do referendo. Agora, queixa-se das longas filas no aeroporto na verificação de passaportes.“Não foi para este Brexit que votei”, escreveu Collin Browning na sua conta oficial de Twitter, onde partilhou uma fotografia de uma fila para abandonar o aeroporto de Schipol, em Amsterdão, na Holanda.

"Absolutamente desagradado pelo serviço no aeroporto de Schiphol. 55 minutos que estivemos parados na fila”, acrescentou

Vários seguidores mostraram-se irritados com as palavras de Colin. "Tem exatamente aquilo pelo que votou", "o que é que pensavas que iria acontecer?" e "acabar com a liberdade do movimento não cria um forte mas sim uma prisão", são alguns dos comentários dos internautas.

Colin Browning defendeu-se e diz que a sua intenção ao votar a favor do Brexit nunca foi "para ficar numa fila cerca de uma hora para alguém autorizar os nossos passaportes". "Passei mais tempo no controlo alfandegário do que demorei a chegar ao meu destino", queixa-se.

Recorde-se que a saída do Reino Unido da União Europeia foi apoiada por 17,4 milhões de cidadãos britânicos, vencendo contra 16,1 votos.