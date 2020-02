Tribunal autoriza sueco a mudar o seu nome para Tottenham

David Lind é um adepto ferrenho do Tottenham. O sueco gosta tanto do clube que decidiu mesmo tentar mudar o seu próprio nome para o do clube inglês. E conseguiu. Lind decidiu que queria mudar o seu nome para homenagear o seu clube do coração, quando o Tottenham alcançou a final da Champions League, na temporada passada.

O homem foi autorizado pelo tribunal para mudar o seu nome próprio. David Lind é agora Tottenham Lind. “Aquilo que está a acontecer agora é quase como marcar um golo nos descontos", contou ao diário Expressen.

Em junho do ano passado o tribunal tinha decidido não dar autorização a Lind, mas o adepto decidiu voltar a tentar a sua sorte. "Tenho estado à espera desta oportunidade. Sei que há mais pessoas a porem este tipo de processos e isto poderá ir ainda mais longe. Pensava que este dia nunca iria chegar", afirmou o sueco.

Além de Lind, mais duas pessoas estão a tentar mudar de nome para Tottenham, mas o tribunal não se pronunciou ainda sobre nenhum dos casos.