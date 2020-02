Ventura satisfeito com demissão de Luísa Semedo

A presidente do Conselho Regional da Europa (CRE) das Comunidades Portuguesas, Luísa Semedo, anunciou, no fim de semana passado, a sua demissão do cargo, por não querer receber o deputado único do Chega André Ventura, a quem não reconhece legitimidade, preferindo interpretar a sua eleição como “fruto de uma anomalia”.

O líder do Chega não demorou muito a reagir à notícia no Facebook. Num curto post manifestou-se satisfeito com a decisão de Luísa Semedo.

“Ótimo. É dinheiro que os portugueses poupam nestes tachos que não servem para nada. Espero que mais uns tantos e tantas lhe sigam o caminho”, escreveu o deputado único do Chega.