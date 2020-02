Carrefour retira disfarces de carnaval depois de ser acusado de hipersexualizar profissões

Uma jornalista espanhola partilhou fotografias de diversos disfarces, como o de mulher polícia, e acusou o supermercado de estar a objetificar sexualmente as profissões e as mulheres.

O supermercado Carrefour viu-se obrigado a retirar alguns dos seus disfarces de Carnaval, depois de uma jornalista espanhola ter acusado a cadeia de hipersexualizar algumas profissões e tratar as profissionais do género feminino como um objeto sexual.

As publicações da jornalista Ana Polo no Twitter tiveram imenso apoio por parte dos seus seguidores. Nas várias imagens, a mulher mostra disfarces como o de uma mulher polícia, empregada de limpeza e enfermeira. “Estas pessoas nunca devem ter visto uma mulher polícia no seu trabalho”, escreveu na legenda de três disfarces, onde pode ver as mulheres com fatos justos e curtos.

Para empezar esta gente no ha visto a una mujer policía en su vida, hulio. pic.twitter.com/tsTkDHzLoT — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

“As mulheres também podem pilotar aviões. Desde que usem saias” e “empregadas de limpeza com as pernas à mostra. Que clássico” são outros dos comentários da jornalista de 29 anos.

Sirvientas y azafatas mostrando piernas. ¿A quién no le gusta un clásico? pic.twitter.com/jAokA7ui9z — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Las mujeres también pueden pilotar aviones siempre y cuando vayan con la falda a ras de toto. pic.twitter.com/H3ttl7FTiO — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Para a jornalista o fato mais chocante é o de uma terapeuta sexual. "O que eles tentam vender é que este tipo de médico é uma pessoa com quem o paciente se pode envolver sexualmente e não um profissional que pode ajudá-lo", escreveu.

Y acabo con la SEXÓLOGA. Aquí ni disimulan. ¿Cómo podemos hacer que una doctora dé más para paja? HAGÁMOSLA LA DOCTORA DEL SEXOjajajjajahjahj pic.twitter.com/PIrKcRWgUz — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

As denúncias de Ana Polo tiveram tanta visibilidade que os Bombeiros pela República chegaram mesmo a denunciar o supermercado francês pelo fato de bombeira. "É um insulto à nossa profissão, mas, acima de tudo, é uma falta de respeito e desprezo por todas as mulheres. Porque é que a mulher bombeira não está de calças", escreveram na sua conta oficial de Twitter.

Hola @CarrefourES @CRFresponde aquesta disfressa de bombera és un insult a la nostra professió, però sobretot és una manca de respecte i un menyspreu per a totes les dones.

Es pot saber perquè la bombera no porta pantalons?? pic.twitter.com/glAEWK5q8C — Bombers per la República🎗🌊 (@ANC_Bombers) February 3, 2020

Apesar de apontar as falhas dos fatos de carnaval disponíveis no supermercado francês a jornalista afirma que o problema é geral e que muitas lojas e empresas comercializam fatos que objetificam a mulher e degridem certas profissões. “Falta um pouco de consciência feminista para ver que é mais uma maneira de nos usar como objetos sexuais”, disse Ana Polo, salientado que as mulheres que usam os fatos “não devem ser julgadas”, diz ao El País.

O Carrefour afirma que produtos pertencem a um fornecedor externo com quem o supermercado tinha um contrato de venda na plataforma online e afirma que depois da polémica estes foram todos retirados.