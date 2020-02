“Não gosto de mulheres”. Marisa Liz nega relação com Aurea

Marisa Liz esteve, esta quinta-feira, no programa 5 Para a Meia-Noite, onde Filomena Cautela a questionou sobre os rumores que têm surgido sobre um possível romance entre a cantora da banda Amor Electro e Aurea. A intérprete disse lamentar “desiludir toda a gente que queria muito" mas diz não gostar de mulheres.

A relação de Marisa Liz com Tiago Pais, que tinha durado 18 anos, terminou há pouco tempo. Ao mesmo tempo foi anunciado o divórcio de Aurea e do modelo Ricardo Oliveira. Depois de as artistas terem lançado em conjunto a música Eu Gosto de Ti e algumas fotografias onde se mostravam muito cúmplices, vários rumores sobre uma possível relação entre as cantoras começaram a surgir.

Aurea ja tinha partilhado uma fotografia com Marisa Liz, na sua conta oficial de Instagram, onde tinha escrito “Leia-se amizade”, com o intuito de desmentir os rumores.