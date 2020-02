Homem protagoniza momento heróico e impede ladrão de fugir | VÍDEO

Um homem conseguiu impedir que um ladrão, que tinha acabado de assaltar um supermercado, escapasse à polícia. A situação ocorreu na cidade de Peachtre, no Estado norte-americano da Geórgia, no mês passado mas as imagens de videovigilância do supermercado que mostram o momento heróico estão agora a tornar-se virais

Ao perceber que o assaltante estava a ser perseguido pelas autoridades, o homem atirou o seu carrinho de compras na direção do assaltante que acabou por cair, o que permitiu à polícia detê-lo.

"Ele foi capaz de nos ajudar a deter o assaltante sem ferir ninguém, incluindo o agressor", disse o sargento Chris Hyatt, da polícia de Peachtree City, em declarações à FOX News 5.

A polícia agradeceu a atitude do homem, no entanto afirmou que nenhum cidadão se deve sentir obrigado a ajudar as autoridades “caso não se sintam confortáveis ou possam ficar em perigo”.