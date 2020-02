Está solteira? Multimilionário britânico procura mulher para construir família e passar férias de luxo

Um multimilionário britânico, que se define como “muito solitário”, está à procura da candidata perfeita para casar e formar uma família. Depois de anos focado a construir a sua fortuna, Andy Scott, de 41 anos, quer agora encontrar uma “pessoa especial”.

O empresário, natural de Portsmouth, em Inglaterra, procura alguém com quem possa passar o verão a viajar pelo Mediterrâneo e o inverno a esquiar no Alpes.

Citado pelo Daily Mail, Andy diz que já foi casado “com o sucesso”, por isso, agora quer uma mulher bonita e realista para passar a vida. Mas há mais requisitos. O britânico procura uma mulher bem sucedida e rica por direito próprio, admitindo que esse foi um dos problemas que encontrou nos relacionamentos anteriores.

"O números de candidatas adequadas diminui rapidamente e é difícil encontrar uma pessoa com independência financeira para poder velejar a curto prazo ou passar o verão no sul da França”, disse. “Eu não quero apoiar alguém financeiramente no início de um relacionamento para que essa pessoa possa parar de trabalhar”, acrescentou.

A última namorada de Andy foi a cantora e apresentadora Liz McClarnon. O relacionamento durou apenas dois anos porque Liz não gostava de voar.

O empresário britânico tem tudo o que sempre quis: casas de luxo, carros de luxo, um iate e um avião particular. Mas agora falta alguém com quem partilhar tudo isso, especialmente porque sente que está a ficar “velho”.

Andy tem uma lista onde explica o que procura na parceira ideal. O empresário destaca ainda que gosta de praticar boxe, que quer alguém que não seja viciado no telemóvel e nas redes sociais e que queira ter filhos. Preenche os requisitos?