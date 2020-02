Mãe deixou filhos sozinhos em casa para ir a bar. Menina com paralisia cerebral morreu

A vítima mortal, com paralisia cerebral e síndrome de Down, dependia de um tubo para se alimentar. Irmãos tinham cinco anos e três meses de idade.

Uma menina, de sete anos, morreu, depois de ser deixada sozinha em casa com os irmãos, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa norte-americana, no passado dia 30 de janeiro, Lauren Dean, de 26 anos, deixou os três filhos pequenos, de 7 e 5 anos e de três meses, sozinhos no apartamento onde viviam para ir a um bar. A vítima mortal, com paralisia cerebral e síndrome de Down, dependia de um tubo para se alimentar.

Terá sido uma testemunha do condomínio onde se localizava o apartamento da família a entrar em contacto com os Serviços de Proteção à Criança, por volta da meia-noite, denunciando que as crianças tinha sido deixadas sozinhas em casa.

No dia seguinte, após a denúncia, a polícia dirigiu-se ao apartamento para fazer uma verificação de bem-estar e a mulher convidou os agentes a entrar na sua casa para mostrar que os filhos estava bem. No entanto, os polícias encontraram a criança morta.

A mulher foi detida e as outras crianças removidas do apartamento.