Costa vai pedir a Marcelo a condecoração de Arménio Carlos

O primeiro-ministro, António Costa, revelou, este sábado, no Twitter que vai propor ao Presidente da República a condecoração de Arménio Carlos, o secretário-geral da CGTP que cessa funções hoje, dando lugar a Isabel Camarinha.

"No dia em que cessa funções como secretário-geral da CGTP-IN, quero agradecer o contributo de Arménio Carlos para a consolidação do diálogo tripartido em Portugal e por todo o trabalho desenvolvido em prol de um país mais justo", lê-se no primeiro tweet de António Costa, sobre líder sindical cessante.

"Como reconhecimento público da sua dedicação em defesa dos direitos do trabalho e dos trabalhadores, irei sugerir ao senhor Presidente da República que promova a condecoração de Arménio Carlos, pelos serviços meritórios praticados nestas funções", justificou numa segunda publicação.

Como reconhecimento público da sua dedicação em defesa dos direitos do trabalho e dos trabalhadores irei sugerir ao Senhor Presidente da República que promova a condecoração de Arménio Carlos, pelos serviços meritórios praticados nestas funções. — António Costa (@antoniocostapm) February 15, 2020

Ainda no Twitter, o primeiro-ministro aproveitou a ocasião para felicitar a nova secretária-geral da intersindical Isabel Camarinha, eleita este sábado.

"À nova secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha, desejo as maiores felicidades, reforçando a disponibilidade do Governo para manter o diálogo em conjunto, em busca de mais igualdade e melhoria de condições e direitos para os trabalhadores", escreveu o primeiro-ministro.