Sporting não vai além do empate com o Rio Ave

O Sporting empatou com o Rio Ave por uma bola a zero, em jogo da 21.ª jornada, disputado em Vila do Conde.

O Rio Ave adiantou-se no marcador ainda antes dos dois minutos com um golo de Lucas Piazón.

O empate pelo Sporting, que entretanto sofreu a expulsão de Coates, chegou aos 84’ pelos pés de Jovane Cabral, na marcação de uma grande penalidade.

Com este empate, o Sporting caiu para o quarto lugar, com 36 pontos, e foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, que venceu o Benfica esta noite, ficando com 37 pontos.

Já o Rio Ave segue na quinta posição com 33pontos.