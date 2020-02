Ex-deputado Miguel Tiago no Tinder?

Ex-deputado escreveu publicação no Facebook a esclarecer situação.

Um tal ‘Mário’ está a fazer-se passar no Tinder pelo ex-deputado do PCP Miguel Tiago.

Depois de ‘Mário’ter posto naquela aplicação para ‘namoros’ uma foto de Tiago como se fosse sua, o ex-deputado viu-se forçado a escrever no Facebook: «Avisem os vossos amigos ou amigas que têm tinder, se fizerem swipe para a direita com o Mário, não é com este bacano que vão estar a falar. Mas fico lisonjeado por o Mário achar que eu posso ter 35 anos».

Afinal, Miguel Tiago não está disponível no Tinder – para desilusão das fãs do ex-deputado ‘motard’...