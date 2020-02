Exportações de componentes de automóveis disparam

A indústria de componentes para automóveis atingiu um novo recorde de exportações ao registar um aumento de 4,2%, em 2019. O montante ultrapassou os 9700 milhões de euros.

Esta indústria representa 16,3% das exportações portuguesas de bens transacionáveis, revelou a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

"Perante estes resultados confirma-se que as exportações de componentes automóveis crescem mais do que a restante indústria transformadora, mostrando-se um dos setores mais importantes para o crescimento da economia e para as exportações portuguesas", diz a entidade.



Com base nos dados do INE – Instituto Nacional de Estatística, a AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel constatou ainda que as exportações do sector de componentes automóveis crescem mais 4,1% para os países da União Europeia e 4,3% para o resto do mundo.