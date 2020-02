Morreu o ator Tozé Martinho

O ator e argumentista Tozé Martinho morreu este domingo aos 72 anos, devido a uma paragem cardiorrespiratória.

António José Bastos de Oliveira Martinho, que nasceu em Lisboa em dezembro de 1947, estreou-se como ator no início da década de 1980 na primeira telenovela portuguesa, “Vila Faia”.

Filho da atriz e escritora Maria Teresa Ramalho, conhecida como Tareka (1927-2018), e irmão da escritora Ana Maria Magalhães, Tozé Martinho estreou-se na escrita de argumentos com a telenovela “Palavras Cruzadas”, exibida no final dos anos 1980 na RTP, onde além de coautor foi também ator.

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à morte de Tozé Martinho, recordando-o como um "dos atores e guionistas portugueses mais ativos". O Presidente da República apresentou à família do ator os seus "sentidos pêsames" e assinalou ainda, em nota oficial publicada no site da Presidência, que Tozé Martinho "esteve presente no nosso imaginário pelos recorrentes papéis de personagens empáticas, decentes, confiáveis".

