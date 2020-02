PCP quer regionalização do país até 2021

O secretário-geral do PCP voltou a defender ontem a regionalização do país até 2021, considerando que “esta é a hora de se concretizar este imperativo constitucional que se mantém adiado há mais de quatro décadas”.

O PCP agendou para quarta-feira um projeto de resolução, na Assembleia da República, para a definição de um calendário para a regionalização até às autárquicas de 2021.

"Quando alguns tanto falam sobre o desenvolvimento regional, lastimam ciclicamente as assimetrias territoriais, ou invocam os problemas da interioridade como o têm feito PS, PSD e CDS, aqui está uma oportunidade para estes e outros juntarem as palavras aos atos e acompanharem a proposta do PCP", disse Jerónimo de Sousa.

O líder comunista, que falava num comício no Teatro Bernardim Ribeiro, em Estremoz, no distrito de Évora, adiantou que a proposta do PCP apresenta dois mapas possíveis para a criação das Regiões, estando prevista "uma consulta às assembleias municipais, num processo que culminaria com um referendo em 2021, a tempo de se poderem fazer eleições simultaneamente para os órgãos municipais, de freguesia e regionais".