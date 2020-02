Marega reage nas redes sociais e ataca o árbitro

O avançado do Futebol Clube do Porto reagiu aos comentários racistas e referiu-se aos adeptos do Vitória SC como "esses idiotas"

Marega, avançado do Futebol Clube do Porto, reagiu aos comentários racistas de que foi alvo durante o jogo deste domingo frente ao Vitória SC.

"Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas ... vá se f****. E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! VOCÊ É UMA VERGONHA !!!!", escreveu o jogador do Futebol Clube do Porto.

O avançado dos dragões exaltou-se perto do final da partida frente ao Vitória SC. Os adeptos do clube vimaranense fizeram comentários racistas que deixaram Marega fora de si. Mesmo contra a vontade dos colegas e do treinador Sérgio Conceição, Marega acabou por abandonar o relvado e foi substituído por Manafá. A partida esteve interrompida durante cerca de dez minutos.