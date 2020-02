Francisco J. Marques critica presidente do Vitória SC: "É com gente desta que crescem fenómenos racistas"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, utilizou as redes sociais para criticar Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória SC. Em causa estão os insultos racistas que levaram neste domingo Moussa Marega a abandonar a partida em Guimarães.

"Este negacionista finge que não ouviu. Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória, não honra o clube e ao proferir estas declarações tem de ser responsabilizado, pois é com gente desta que crescem fenómenos racistas. Queremos futebol com Marega e sem Pinto Lisboa", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.

Recorde-se que o dirigente do Vitória SC referiu, após o sucedido, que não de apercebeu de “racismo”, “mas de comportamento incendiário de um atleta”.

"Não me apercebi de insultos racistas, apercebi-me de atitude provocatória de um atleta. Vamos apurar se houve esses comportamentos. Se houve vamos atuar. O caso não é inédito. O atleta já foi jogador do Vitória e também já quis abandonar uma partida e não teve nada a ver com questões de racismo. Tem a ver com o seu perfil", disse Miguel Pinto Lisboa.