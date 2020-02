Vídeo mostra que insultos a Marega começaram ainda no aquecimento

Sérgio Conceição referiu que os insultos a Marega começaram ainda no aquecimento. Vídeo confirma.

Foi pouco depois de marcar o golo que colocou de novo o FC Porto em vantagem (e que fixou o resultado final, 1-2) que o portista Moussa Marega interrompeu subitamente o jogo frente ao Vitória SC como forma de protesto contra os insultos racistas que vinha recebendo das bancadas e abandonou a partida. Os outros jogadores e o treinador, Sérgio Conceição, chegaram a tentar demovê-lo, mas sem sucesso.

Um novo vídeo partilhado nas redes sociais mostra os adeptos vimaranenses a insultar o futebolista ainda no aquecimento, confirmando as declarações de Sérgio Conceição e deitando por terra a ideia de que o jogador tinha provocado a situação nos festejos do golo.