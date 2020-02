Estreia de Jessica Athayde como júri em programa da TVI está a dividir opiniões

Jessica Athayde estreou-se este domingo como jurada do programa Dança com as Estrelas, da TVI. No entanto, a prestação da atriz tem sido alvo de várias críticas, sobretudo pelo facto de ter atribuído pontuações máximas no primeiro programa do formato.

“Não tendo na contra a Jessica, acho que não faz muito sentido pois a votação dela acaba por não ser coerente”, escreveu uma seguidora, numa publicação da estação de Queluz de Baixo sobre o júri, partilhada no Instagram.

“A Jessica foi uma péssima escolha! Não percebe o conceito do programa, acha que dar sempre 10 a torna engraçada... de todo! Volta Alexandra”, escreveu outra seguidora, em referência a Alexandra Lencastre, que anteriormente fazia parte do painel de jurados.

“Por favor tirem a Jéssica do programa”, comentou outro fã. “Jessica não tem qualquer rigor na pontuação que dá nem tem nenhuma seriedade no que diz! Uma perfeita palhaçada! Mil vezes a Alexandra”, lê-se noutro comentário. “Jessica Athayde anda perdida e não diz coisa com coisa, gosto dela como atriz... como júri não gostei nada”, escreveu outro.

No entanto, ainda que em menor escala, houve quem elogiasse o desempenho da atriz. “Adorei Jessica. Divertiste-me imenso! Igual a ti própia, damm girl!, escreveu uma fã.