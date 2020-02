Agredia mulher e filho de 13 anos em Coimbra

Um homem, de 49 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Coimbra, na última quinta-feira, pelo crime de violência doméstica.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta segunda-feira, “na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito agredia a sua companheira, uma mulher de 45 anos e o seu filho menor de 13 anos, intimidando-a com a sua presença”.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Coimbra, “tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de não contactar, por qualquer meio, com a vítima, devendo manter um afastamento num raio não inferior a 500 metros e obrigação de não se aproximar da residência habitada pela ofendida, ambas as medidas monitorizadas através de pulseira eletrónica”.