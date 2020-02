Elton John é obrigado a terminar concerto e abandona palco em lágrimas | Vídeo

Elton John abandonou o palco, em lágrimas, este domingo, durante um concerto que deu em Auckland, Nova Zelândia.

O cantor ficou afónico e acabou por deixar o palco em lágrimas, enquanto pedia desculpa. Mais tarde, nas redes sociais, explicou que tinha sido diagnosticado com uma pneumonia.

“Quero agradecer a todos que compareceram ao espetáculo de hoje à noite em Auckland. Fui diagnosticado com pneumonia hoje, mas estava determinado a oferecer o melhor humanamente possível", começou por dizer o artista, de 72 anos, numa publicação partilhada no Twitter.

"Toquei e cantei com o meu coração, até a minha voz não dar mais. Estou dececionado, profundamente chateado e arrependido. Dei tudo o que tinha. Muito obrigado pelo apoio extraordinário e todo o amor que demonstraram. Sou eternamente grato. Com amor, Elton”, acrescentou.

