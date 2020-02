Mais 99 casos de coronavírus confirmados em cruzeiro no Japão

O navio cruzeiro no porto de Yokohama, em Tóquio, no Japão, sob quarentena desde o início de fevereiro, tem mais 99 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Ao todo, o número de infetados no Diamond Princess sobe esta segunda-feira para 454, de acordo com a agência France Press.

O Ministério da Saúde local ainda não confirmou estes dados. No entanto, um morto devido ao surto já foi confirmado tanto em Hong Kong e em França como no Japão e nas Filipinas. Na China, o número de vítimas mortais já ascendeu aos 1770.

Em Portugal, recorde-se, há um décimo caso suspeito de coronavírus. Esta segunda-feira surgiu uma nova situação de uma criança, que regressou da China e está internada no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.

Tal como aconteceu com os casos suspeitos anteriores em Portugal, cujas análises deram todas negativo, vão ser realizadas colheitas de amostras biológicas no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.