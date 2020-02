Ministério Público abre inquérito após insultos a Marega

PSP está analisar as imagens de videovigilância para identificar adeptos.

O Ministério Público instaurou um inquérito ao episódio racista com Moussa Marega, que aconteceu este domingo no encontro entre o FC Porto e o Vitória SC, no estádio D. Afonso Henriques, avança o Público, que cita fonte da Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a mesma fonte, o inquérito está nas mãos do Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães.

Recorde-se que foi pouco depois de marcar o golo que colocou de novo o FC Porto em vantagem (e que fixou o resultado final, 1-2) que o portista Moussa Marega interrompeu subitamente o jogo, como forma de protesto contra os insultos racistas que vinha recebendo das bancadas, e abandonou o campo. Os outros jogadores e o treinador, Sérgio Conceição, chegaram a tentar demovê-lo, mas sem sucesso.

Entretanto, a PSP já anunciou que está a analisar as imagens de videovigilância” para identificar os adeptos que participaram nos cânticos racistas".