João Félix reage à participação da namorada no Dança com as Estrelas

A namorada de João Félix, Margarida Corceiro, é uma das concorrentes da nova edição do programa Dança com as Estrelas, da TVI. Apesar de não ter estado presente, o jogador do Atlético de Madrid não deixou de assistir ao programa, através da televisão, e ainda deixou uma mensagem de apoio à atriz.

"Tudo a votar. Margarida Corceiro, és incrível", escreveu o jogador nas redes sociais. A atriz partilhou a publicação do jogador: "Meu pilar", escreveu Margarida.