Casal de quarentena em cruzeiro pediu garrafa de vinho e recebeu-a através de um drone

Jan e Dave Binskin estão de quarentena no cruzeiro Diamond Princess, onde já foram diagnosticados mais de 450 casos do novo coronavírus dentro do navio. Desde o início do mês que o casal australiano se encontra fechado no navio, que se encontra atracado no porto de Yokohoma, em Tóquio. Mas não é por isso que deixam de se tentar divertir.

Com o inuito de se tentarem distrair de toda a situação Jan e Dave encomendaram uma garrafa de vinho, que lhes foi entregue por um drone. O casal já partilhou várias fotografias onde mostra estar a tentar fazer o máximo de atividades possíveis para se distrair. As publicações já receberam centenas de elogios à atitude dos australianos perante a situação.

Em breve o casal vai ser repatriado e levado para a Austrália, onde irá ter de ficar de quarentena.