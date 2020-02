Homem morre em acidente entre carro e camião em Nelas

Dois sentidos do troço da Estrada Nacional 231, entre Nelas e Viseu, encontram-se cortados desde o acidente.

Um homem morreu, esta segunda-feira, vítima de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um camião, em vila de Senhorim, no concelho de Nelas. O óbito foi declarado no local, segundo declarações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu à TVI24.

O alerta foi registado às 14h59. Dois sentidos do troço da Estrada Nacional 231, entre Nelas e Viseu, encontram-se cortados desde o acidente.

No local estão 23 operacionais das Corporações de Bombeiros de Nelas e Canas de Senhorim, acompanhados por oito veículos.