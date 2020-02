Alex Botelho já deixou Unidade de Cuidados Intensivos

O surfista Alex Botelho deixou, esta segunda-feira, a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Leiria, segundo uma fonte da organização da prova de ondas Gigantes Nazaré Challenge.

“A situação clínica do surfista Alex Botelho continua a melhorar. Deixou hoje a UCI do Hospital de Leiria e vai continuar a recuperação no serviço de pneumologia", disse, citado pela agência Lusa.

Recorde-se que o surfista sofreu uma queda de uma mota de água, depois de esta ter sido atingida por uma onda, na terça-feira. Alex Botelho foi retirado da água inconsciente e foi transportado para a unidade de Cuidados Intensivos de Leiria, onde esteve hospitalizado até esta segunda-feira.